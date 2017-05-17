Трамп заявил, что ни к одному политику в истории СМИ не относились хуже

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Дональд Трамп считает, что СМИ в отношении него необъективны, сообщает CNN. Об этом он заявил, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США.

"Посмотрите, как ко мне относились последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, и я говорю это с уверенностью, не обращались хуже и несправедливее", — цитирует американского лидера CNN. Трамп призвал слушателей быть стойкими и не сдаваться перед обстоятельствами.

Толпа слушателей, в основном состоявшая из сторонников президента, восприняла его слова с воодушевлением, отмечает CNN.

President Trump: "No politician in history… has been treated worse or more unfairly” https://t.co/YDRfnmh5XT — CNN Politics (@CNNPolitics) 17 мая 2017 г.

​​Президент США неоднократно обвинял различные американские СМИ, которые регулярно обсуждали тему его "связей с Россией", в предвзятости и необъективности, а также в публикации "фейковых новостей".