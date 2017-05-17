Замглавы МИД встретился с представителями "каирской" платформы в Женеве

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов на встрече в Женеве с представителями делегации "каирской" платформы сирийской оппозиции обсудил продвижение по конституционной тематике в ходе текущего раунда переговоров в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ.

Самый короткий раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве во вторник. Стороны попытаются закрепить успех дискуссий в Астане, которые завершились подписанием меморандума о зонах деэскалации, а также достичь реального результата на политическом треке. Ранее несколько источников заявили РИА Новости, что основной темой Женевы-6 станет вопрос создания механизма по обсуждению конституции Сирии.

"С обеих сторон была отмечена важность продолжения борьбы с терроризмом, а также продвижения по конституционной тематике, призванной очертить контуры будущего государственного устройства Сирии. Собеседники дали высокую оценку роли России в поисках путей урегулирования сирийского кризиса, выразили готовность к поддержанию регулярных контактов с российскими представителями в различных форматах", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>