СМИ: французские министры покинут кабмин в случае проигрыша на выборах

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министры представленного в среду правительства Франции должны будут покинуть кабинет в случае проигрыша на предстоящих в июне парламентских выборах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным телеканала BFMTV, в парламентских выборах намерены участвовать шесть членов нового кабмина, в том числе министр экономики Брюно Ле Мэр и официальный представитель правительства Кристоф Кастанер.

Кроме того, источник сообщил, что премьер Эдуар Филипп, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр юстиции Франсуа Байру должны в течение месяца покинуть посты в региональных структурах исполнительной власти.

В среду Елисейский дворец официально объявил состав нового правительства, в которое вошли 22 человека — поровну мужчин и женщин, причем 18 из них занимают посты министров, а еще четверо — госсекретарей.