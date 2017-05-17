США
17.0517 мая20:36МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Премьер Чехии выбрал главу минфина, кризис в правительстве почти исчерпан

20:3017.05.2017
(обновлено: 20:36 17.05.2017)
0160
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСитуация в Праге. Архивное фотоСитуация в Праге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

ПРАГА, 17 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка согласился с кандидатурой Ивана Пилного на пост главы минфина вместо уходящего в отставку Андрея Бабиша, нового министра должен утвердить президент республики Милош Земан, информировал в среду журналистов сам Соботка.

Митинг протеста против действий президента Милоша Земана, а также вице-премьера и главы минфина Андрея Бабиша в Праге
© REUTERS / David W Cerny
В Праге митинг против президента и вице-президента собрал 20 тысяч человек

Премьер надеется на уважение принципов политкультуры

"Мы (с Иваном Пилным) сейчас рассмотрели характер работы министра (финансов) и приоритеты, которые предстоит реализовать. После этого разговора хотел бы вас информировать, что я решил принять предложение по данной кандидатуре со стороны движения ANO", — сказал Соботка.

При этом премьер выразил надежду, что в Чехии проявляется уважение к правилам и принципам политической культуры.

"Я ожидаю, что президент республики по возвращении из поездки в Китай (18 мая) примет отставку нынешнего министра финансов и утвердит кандидатуру господина Пилного", — сказал Соботка, добавив, что надеется теперь на завершение правительственного кризиса, который продолжается в стране уже третью неделю.

Здание Сената Чехии в Вальдштейнском саду. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Чехии назвал главу правительства "неудачливым человеком"
Кандидат на пост главы минфина 72-летний Иван Пилны является главой парламентского комитета по промышленности, ранее возглавлял чешское отделение компании Microsoft, телекоммуникационную компанию Český Telecom, а также был частным предпринимателем.

Ранее Соботка отверг две кандидатуры на пост главы минфина, предложенные движением ANO вместо уходящего по требованию премьера в отставку Андрея Бабиша, являющегося создателем и лидером этого движения.

Нынешнюю правящую коалицию в республике составляют победители парламентских выборов 2013 года: Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), возглавляемая Соботкой, движение ANO, руководимое Бабишем, и Христианско-демократической движение (ХДД), лидером которой является вице-премьер Павел Белобрадек.

Каждая из этих сил имеет в составе правительства свое представительство, в частности, минфин закреплен за движением ANO.

Глава минфина подозревается в финансовых махинациях

Правительственный кризис разразился в Чехии после того, как Соботка объявил в начале мая о своем решении сначала отправить в отставку весь кабинет, но, поскольку Земан воспринял это намерение премьера лишь как его личную отставку, передумал и направил президенту предложение об отставке одного лишь Бабиша.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Семь пятниц на неделе, или Почему премьер Чехии хотел уйти в четверг
Претензии к Бабишу со стороны премьера заключаются в том, что Бабиш не желает объяснить общественности многие неясные моменты из истории накопления своего личного капитала, который, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов. Бабиш также подозревается в уклонении от уплаты налогов и в стремлении оказывать с помощью принадлежащих ему СМИ влияние на политическую жизнь в республике.

Президент не согласен с премьером

Однако Земан не принял предложение Соботки об увольнении главы минфина, поскольку счел, что этому мешает соглашение о создании нынешней правящей коалиции.

Сам Бабиш неоднократно заявлял о том, что не намерен уходить в отставку, поскольку считает весьма успешными результаты своей работы на посту главы минфина. Однако в конце минувшей недели он все-таки согласился покинуть свою должность и поочередно предложил взамен двух кандидатов. Однако Соботка отверг обоих, посчитав, что они слишком тесно связаны с Бабишем и на новом посту будут тормозить происходящее расследование его личной предпринимательской деятельности. В свою очередь, Пильны, по мнению Соботки, хотя и входит в движение ANO, является вполне самостоятельной фигурой.

Вновь многотысячные митинги против Земана и Бабиша

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
Премьер Чехии рассказал президенту о кризисе в правительстве
В поддержку премьера, с осуждением действий Земана и Бабиша и за уважение конституции в среду вечером в центре Праги и в ряде других городов страны вновь собралось несколько тысяч демонстрантов. Неделю назад на подобный митинг в Праге пришло около 20 тысяч человек, весьма многочисленными были манифестации с этой же тематикой в Брно, Пльзене, Ческе-Будеёвице, Либерце, Оломоуце и Злине.

Однако известный политический эксперт и бывший министр по делам спецслужб чешского правительства Ярослав Башта полагает, что действиями Соботки в данной ситуации движут совсем иные мотивы, нежели только заявленное им нежелание "работать в одном кабинете с министром финансов, подозреваемым в финансовых махинациях".

Эксперт считает, что причиной всему — предвыборная борьба

"На самом деле, главная цель премьера — с помощью компрометации лично Бабиша максимально снизить уровень популярности у населения возглавляемого им движения ANO, который, согласно последним социологическим опросам, достигает 31% при 12% у социал-демократов, руководимых Соботкой", — заявил РИА Новости Башта.

Ведь Соботка, по словам эксперта, знал, что представляет из себя Бабиш, когда приглашал миллиардера в правящую коалицию и в состав правительства на посты первого вице-премьера и министра финансов, и три года спокойно работал бок о бок с ним.

Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
© AFP 2017 / Michal Cizek
Премьер Чехии обвинил президента в потере "надпартийности"
Но теперь, за 5 месяцев до очередных парламентских выборов (20-21 октября), движение ANO является главным кандидатом на победу в них, а сам Бабиш, что он и не скрывает, претендует на пост будущего премьера. Чтобы этого не допустить, Соботка даже готов возглавить потенциальную и весьма причудливую коалицию из левых и правых партий, нынешние показатели которых в сумме практически равны популярности движения ANO и которых связывает между собой лишь неприязнь к Бабишу и его движению, полагает Башта.

Социал-демократы не хотят переизбрания Земана

Кроме того, во вторник Соботка заявил, что в связи с нынешней напряженностью в отношениях социал-демократов с Земаном, в партии растет желание выставить собственного кандидата на выборах президента страны, намеченных на начало 2018 года. Ранее предполагалось, что ЧСДП поддержит кандидатуру Земана, который в 1993-2001 годах возглавлял эту партию.

"Я не думаю, что для будущего Чешской республики было бы хорошим известием, что здесь премьером стал Андрей Бабиш, а президентом Милош Земан, образовав, таким образом, тандем, который, в принципе, контролировал бы Чехию как фирму Бабиша", — сказал Соботка.

Последнее слово — за президентом

Премьер в среду выразил надежду на завершение правительственного кризиса. Однако в четверг или пятницу, по возвращении из поездки в Китай, должен выразить свое отношение к нынешней ситуации в стране Милош Земан. Каким будет его следующий шаг, как всегда, заранее не может предсказать никто.

© REUTERS / David W CernyМитинг протеста против действий президента Милоша Земана, а также вице-премьера и главы минфина Андрея Бабиша в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Митинг протеста против действий президента Милоша Земана, а также вице-премьера и главы минфина Андрея Бабиша в Праге
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена