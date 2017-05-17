Премьер Чехии выбрал главу минфина, кризис в правительстве почти исчерпан

ПРАГА, 17 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка согласился с кандидатурой Ивана Пилного на пост главы минфина вместо уходящего в отставку Андрея Бабиша, нового министра должен утвердить президент республики Милош Земан, информировал в среду журналистов сам Соботка.

Премьер надеется на уважение принципов политкультуры

"Мы (с Иваном Пилным) сейчас рассмотрели характер работы министра (финансов) и приоритеты, которые предстоит реализовать. После этого разговора хотел бы вас информировать, что я решил принять предложение по данной кандидатуре со стороны движения ANO", — сказал Соботка.

При этом премьер выразил надежду, что в Чехии проявляется уважение к правилам и принципам политической культуры.

"Я ожидаю, что президент республики по возвращении из поездки в Китай (18 мая) примет отставку нынешнего министра финансов и утвердит кандидатуру господина Пилного", — сказал Соботка, добавив, что надеется теперь на завершение правительственного кризиса, который продолжается в стране уже третью неделю.

Кандидат на пост главы минфина 72-летний Иван Пилны является главой парламентского комитета по промышленности, ранее возглавлял чешское отделение компании Microsoft, телекоммуникационную компанию Český Telecom, а также был частным предпринимателем.

Ранее Соботка отверг две кандидатуры на пост главы минфина, предложенные движением ANO вместо уходящего по требованию премьера в отставку Андрея Бабиша, являющегося создателем и лидером этого движения.

Нынешнюю правящую коалицию в республике составляют победители парламентских выборов 2013 года: Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), возглавляемая Соботкой, движение ANO, руководимое Бабишем, и Христианско-демократической движение (ХДД), лидером которой является вице-премьер Павел Белобрадек.

Каждая из этих сил имеет в составе правительства свое представительство, в частности, минфин закреплен за движением ANO.

Глава минфина подозревается в финансовых махинациях

Правительственный кризис разразился в Чехии после того, как Соботка объявил в начале мая о своем решении сначала отправить в отставку весь кабинет, но, поскольку Земан воспринял это намерение премьера лишь как его личную отставку, передумал и направил президенту предложение об отставке одного лишь Бабиша.

Президент не согласен с премьером

Претензии к Бабишу со стороны премьера заключаются в том, что Бабиш не желает объяснить общественности многие неясные моменты из истории накопления своего личного капитала, который, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов. Бабиш также подозревается в уклонении от уплаты налогов и в стремлении оказывать с помощью принадлежащих ему СМИ влияние на политическую жизнь в республике.

Однако Земан не принял предложение Соботки об увольнении главы минфина, поскольку счел, что этому мешает соглашение о создании нынешней правящей коалиции.

Сам Бабиш неоднократно заявлял о том, что не намерен уходить в отставку, поскольку считает весьма успешными результаты своей работы на посту главы минфина. Однако в конце минувшей недели он все-таки согласился покинуть свою должность и поочередно предложил взамен двух кандидатов. Однако Соботка отверг обоих, посчитав, что они слишком тесно связаны с Бабишем и на новом посту будут тормозить происходящее расследование его личной предпринимательской деятельности. В свою очередь, Пильны, по мнению Соботки, хотя и входит в движение ANO, является вполне самостоятельной фигурой.

Вновь многотысячные митинги против Земана и Бабиша

В поддержку премьера, с осуждением действий Земана и Бабиша и за уважение конституции в среду вечером в центре Праги и в ряде других городов страны вновь собралось несколько тысяч демонстрантов. Неделю назад на подобный митинг в Праге пришло около 20 тысяч человек, весьма многочисленными были манифестации с этой же тематикой в Брно, Пльзене, Ческе-Будеёвице, Либерце, Оломоуце и Злине.

Однако известный политический эксперт и бывший министр по делам спецслужб чешского правительства Ярослав Башта полагает, что действиями Соботки в данной ситуации движут совсем иные мотивы, нежели только заявленное им нежелание "работать в одном кабинете с министром финансов, подозреваемым в финансовых махинациях".

Эксперт считает, что причиной всему — предвыборная борьба

"На самом деле, главная цель премьера — с помощью компрометации лично Бабиша максимально снизить уровень популярности у населения возглавляемого им движения ANO, который, согласно последним социологическим опросам, достигает 31% при 12% у социал-демократов, руководимых Соботкой", — заявил РИА Новости Башта.

Ведь Соботка, по словам эксперта, знал, что представляет из себя Бабиш, когда приглашал миллиардера в правящую коалицию и в состав правительства на посты первого вице-премьера и министра финансов, и три года спокойно работал бок о бок с ним.

Социал-демократы не хотят переизбрания Земана

Но теперь, за 5 месяцев до очередных парламентских выборов (20-21 октября), движение ANO является главным кандидатом на победу в них, а сам Бабиш, что он и не скрывает, претендует на пост будущего премьера. Чтобы этого не допустить, Соботка даже готов возглавить потенциальную и весьма причудливую коалицию из левых и правых партий, нынешние показатели которых в сумме практически равны популярности движения ANO и которых связывает между собой лишь неприязнь к Бабишу и его движению, полагает Башта.

Кроме того, во вторник Соботка заявил, что в связи с нынешней напряженностью в отношениях социал-демократов с Земаном, в партии растет желание выставить собственного кандидата на выборах президента страны, намеченных на начало 2018 года. Ранее предполагалось, что ЧСДП поддержит кандидатуру Земана, который в 1993-2001 годах возглавлял эту партию.

"Я не думаю, что для будущего Чешской республики было бы хорошим известием, что здесь премьером стал Андрей Бабиш, а президентом Милош Земан, образовав, таким образом, тандем, который, в принципе, контролировал бы Чехию как фирму Бабиша", — сказал Соботка.

Последнее слово — за президентом

Премьер в среду выразил надежду на завершение правительственного кризиса. Однако в четверг или пятницу, по возвращении из поездки в Китай, должен выразить свое отношение к нынешней ситуации в стране Милош Земан. Каким будет его следующий шаг, как всегда, заранее не может предсказать никто.