Представители правящей партии Армении возглавят 6 из 9 комиссий парламента

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Число постоянных парламентских комиссий в Национальном собрании (парламенте) Армении шестого созыва будет сокращено с 12 до девяти, шесть из них возглавят представители Республиканской партии Армении (РПА), заявил в среду журналистам пресс-секретарь правящей РПА Эдуард Шармазанов.

"Завтра мы предложим поправки в регламент Национального собрания, предусматривающие сокращение числа парламентских комиссий с 12 до девяти. Шесть комиссий возглавят наши депутаты", — сказал Шармазанов по итогам заседания исполнительного органа и совета РПА.

По его словам, партия предложит на пост глав комиссий: по внешним связям – зампреда РПА, бывшего министра образования и науки Армена Ашотяна, по экономическим вопросам – экс-премьера Хосрова Арутюняна, по государственно-правовым вопросам – бывшего министра юстиции Грайра Товмасяна, по вопросам безопасности и внутренним делам — Корюна Наапетяна, по здравоохранению и социальным вопросам – Акопа Акопяна, по финансово-бюджетным вопросам – Гагика Минасяна. Последние трое возглавляли те же комиссии и в парламенте прежнего созыва.

Ранее Шармазанов заявлял, что РПА достанутся посты председателя и двух зампредов Национального собрания. На пост спикера партия выдвинула кандидатуру 70-летнего профессора медицины Ара Баблояна, на должности вице-спикеров – бывшего министра юстиции Арпине Ованнисян и самого Шармазанова, который был заместителем председателя парламента с 2011 года, совмещая работу в законодательном органе с деятельностью пресс-секретаря партии.

Кресло третьего вице-спикера достанется второй по величине фракции армянского парламента – блоку "Царукян". В среду пресс-секретарь блока Ваге Энфиаджян заявил, что на этот пост претендует их представитель Микаел Мелкумян. Фракции достанутся также должности трех оставшихся постоянных комиссий Национального собрания.

Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Республиканская партия Армении набрала около 49% голосов. Блок "Царукян" армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27%. Оппозиционный блок "Елк" ("Исход") — примерно 7,8%, партия "Дашнакцутюн" — почти 6,6%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.

Решением Центризбиркома от 9 апреля РПА получила 58 мандатов (в том числе, три мандата нацменьшинств — езидской, ассирийской и курдской общин), блок "Царукян" — 31 (в том числе, мандат русской общины), "Елк" — девять, "Дашнакцутюн" — семь. Тем самым, РПА досталось требуемое конституцией стабильное большинство — как минимум 54% мандатов.