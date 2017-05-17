Украинские силовики выпустили по пригороду Ясиноватой в Донбассе 18 мин

Украинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фото

Украинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 18 мин по поселку Крутая Балка, расположенному в пригороде Ясиноватой в Донбассе, заявили в среду в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в администрации Ясиноватой сообщили, что в результате обстрела поселка Крутая Балка один мирный житель погиб, еще один ранен.

"Украинские силовики в 18.40 (совпадает с мск) подвергли минометному обстрелу населенный пункт Крутая Балка, выпустив по территории поселка 18 мин, в том числе 12 калибром 120 миллиметров", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

В ведомстве подтвердили, что один мирный житель погиб и один был ранен. В Минобороны ДНР добавили, что из-за продолжающегося обстрела скорая не могла подъехать к раненому.

"Из-под обстрела пострадавших вынесли военнослужащие ДНР. Мужчина на данное время в тяжелом состоянии находится в больнице Ясиноватой. Ему оказывается специализированная медицинская помощь", — заявили в оборонном ведомстве.