Спасательные ведомства России и ФРГ обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Вопросы двустороннего сотрудничества спасательных ведомств России и Германии в области предупреждения и ликвидации ЧС обсудил в Бонне первый заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Бонне состоялась рабочая встреча первого заместителя главы МЧС России Владимира Степанова с заместителем федерального ведомства ФРГ по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Томасом Херцогом", — сообщили в министерстве, добавив, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, подготовки и реализации планов взаимодействия.

"Стороны отметили положительные результаты совместного плана, успешно реализованного в 2013-2014 годах. Кроме того, руководство немецкого ведомства приняло приглашение главы МЧС России, и в июне нынешнего года президент федерального ведомства ФРГ по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Кристоф Юнгер планирует посетить международный салон "Комплексная безопасность 2017", который пройдет в Ногинском спасательном центре МЧС России", — сказали в пресс-службе МЧС.

Встреча состоялась в рамках визита делегации МЧС России в Германию для участия в 46-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Российское чрезвычайное ведомство в этом мероприятии также представляет начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Алексей Чириков.

На сессии рассматриваются вопросы смягчения последствий изменения климата, меры реагирования и проблемы адаптации к новым природным условиям. Особое внимание уделяется привлечению научного потенциала к реализации Рамочной конвенции ООН, которая начала действовать с 1994 года.