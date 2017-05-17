Le Figaro: Макрон, представив новый кабмин, нарушил предвыборные обещания

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, приступивший к исполнению обязанностей три дня назад, уже нарушил предвыборные обещания, касающиеся состава кабинета министров, пишет газета Le Figaro.
Как отмечает газета, еще в марте Макрон, выступая по телевидению, заявлял, что в его кабинете будет "максимум 15 человек".
Кроме того, в апреле Макрон написал в своем микроблоге в Twitter, что создаст полноценное министерство по правам женщин и сделает этот вопрос "национальной проблемой пятилетия". В действительности президент ограничился учреждением секретариата по вопросам равноправия женщин и мужчин.
Je ferai de l'égalité femmes-hommes la cause nationale du quinquennat. Sans cela, on se prive de la force de notre société. #MacronDirect— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 апреля 2017 г.