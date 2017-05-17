МИД Британии не комментирует введение Украиной санкций в отношении России

ЛОНДОН, 17 мая — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании не комментирует введение на Украине санкций в отношении российских социальных сетей и СМИ.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение СНБО о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

"Это не относится к вопросам, которые мы комментируем", — сказал РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Ранее в среду правительство ФРГ заявило, что санкции Украины против российских СМИ не соответствуют европейским ценностям.