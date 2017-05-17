Унять "бешеного пса": FP рассказал о противоречиях Трампа с Мэттисом

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мнение министра обороны США Джеймса Мэттиса во многих вопросах расходится с позицией главы государства, который вряд ли будет терпеть подобное своеволие подчиненного слишком долго, пишут на сайте Foreign Policy журналисты Майка Зенко и Дженнифер Уилсон.

Дональд Трамп пошел дальше большинства президентов и предоставил министру обороны Джеймсу Мэттису, получившему в армейских кругах прозвище "бешеный пес", практически неограниченные полномочия в военной сфере. Сам президент использует полномочия верховного главнокомандующего лишь для того, чтобы одобрять решения, принятые Пентагоном, говорится в статье.

Можно было ожидать, что взамен министр по крайней мере не будет открыто противоречить позиции верховного главнокомандующего в вопросах военной стратегии государства. Однако в реальности их высказывания по многим вопросам часто не совпадают. Например, если для Трампа угрозой для США является "радикальный исламский терроризм", то для Мэттиса — "террористы, порочащие ислам", отмечают авторы статьи.

Трамп неоднократно публично ставил под сомнение важность НАТО, называя альянс "устаревшим" и требуя от стран-членов повышения оборонных расходов. Например, в марте президент писал в Twitter, что Германия "должна" США за оборону страны. Хотя Мэттис и поддерживал традиционные для властей США призывы к повышению военных расходов европейских союзников, он не поддержал президента в намерении принудить тех платить Вашингтону напрямую, напоминают авторы.

Другими вопросами, по которым мнение министра обороны расходится со взглядами его начальника, является отношение к нормам международного права, в частности, применению пыток. Если Трамп в ходе предвыборной кампании выступал за использование пыток по отношению к террористам, то Мэттис всегда был противником подобных методов получения информации. Как ни странно, Трамп в этом вопросе также уступил своему подчиненному, пишут Зенко и Уилсон.

Проблема в том, что разногласия между президентом и министром обороны порождают неопределенность у союзников США и в самом Вашингтоне, где многие военные ведут себя так, будто верховного главнокомандующего вовсе не существует, говорится в статье. Как бы высоко Трамп ни ценил опыт и профессионализм Мэттиса, министр обороны рискует быть уволенным после сколь-нибудь серьезного промаха — что в условиях боевых действий в Ираке, Сирии, Афганистане весьма вероятно. А подобный шаг президента может иметь значительные негативные последствия для Соединенных Штатов, заключают авторы статьи.