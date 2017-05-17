Обрадовавшийся "безвизу" Порошенко попал на видео

Безвизовый режим между ЕС и Украиной (29)

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Телеканал "112.Украина" опубликовал видео c реакцией Петра Порошенко на отмену визового режима между Украиной и странами ЕС.

Президент Украины широко улыбался, показывал поднятые вверх большие пальцы, заставлял европейских политиков жать руки.

Церемония подписания закона о безвизовом режиме между ЕС и Украиной прошла в среду в Страсбурге. Подписи под документом поставили президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На Украине рассчитывают, что закон вступит в силу в ночь на 11 июня.