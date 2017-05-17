Россиянин, запустивший дрон над парламентом Швеции, отпущен из-под ареста

СТОКГОЛЬМ, 17 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Мужчина, арестованный во вторник полицией после запуска дрона над парламентом Швеции (риксдагом) в Стокгольме, приехал из России, он уже отпущен из-под ареста, сообщил РИА Новости прокурор Лукас Эрикссон.

"Он уже отпущен", — сказал собеседник агентства.

Комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию, прокурор подтвердил, что у мужчины был российский паспорт, а полиции он заявил, что находится в Швеции в качестве туриста. Других подробностей об отпущенном прокурор не сообщил.

"У него был российский паспорт. Сказал, что он турист", — заявил прокурор.

Мужчину арестовали вчера вечером в 20.46 (21.46 мск) по подозрению в нарушении закона о гражданском воздушном сообщении и закона о подлежащих защите объектах.

Сообщение о дроне над парламентом поступило в полицию во вторник в 14.14 (15.14 мск). На мужчину с беспилотником обратили внимание охранники парламентского здания, вызвавшие полицейских.