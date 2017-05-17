В Самарканде показали редкие культурные артефакты из музеев Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 мая — РИА Новости. Уникальное мультимедийное 3D-mapping представление состоялось во вторник на древней площади Регистан в Самарканде в рамках завершившегося Международного научно-культурного конгресса "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами", сообщили РИА Новости в оргкомитете конгресса.

Организаторами конгресса выступили Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана в сотрудничестве представительствами ЮНЕСКО и германского Фонда имени Конрада Аденауэра в Узбекистане.

"Зрителям были представлены оцифрованные 3D-модели реальных исторических артефактов, хранящихся в запасниках музеев Узбекистана, до которых обычному посетителю или туристу просто не добраться", — уточнили в оргкомитете.

Среди них — всемирно известный памятник Будды III-I веков до нашей эры, найденный близ Термеза (на юге Узбекистана) в конце 60-х годов прошлого века, золотой браслет с головами грифонов из знаменитой коллекции, обнаруженного в 1877 году на берегу реки Амударьи, скульптура головы принца Кушанского царства I-III веков нашей эры.

"Трехмерный видео-спектакль в ретроспективе показал всю историю Узбекистана, начиная с памятника первой письменности "Авеста", Великий шелковый путь, выдающихся ученых, поэтов и правителей, современные достижения республики", — отметил представитель организаторов.

Участники мероприятия также ознакомились с процессом изготовления шелковой бумаги по древним технологиям, осмотрели выставку произведений каллиграфов и художников Самарканда, а в стенах древнего медресе Мирзо Улугбека обсудили дальнейшее направление развития проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

Накануне в Ташкенте на открытии конгресса состоялась презентация первых пяти томов книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана", изданных на узбекском, русском и английском языках. Три из них рассказывают о коллекциях культурных объектов Узбекистана, собранных в Государственном музее Востока, Российском этнографическом музее, и Государственной Третьяковской галерее. Выход очередных шести томов запланирован к 2018 году.

"Культурное наследие Узбекистана велико и бесценно, но, к сожалению, плохо известно широкому кругу людей и мало изучено. Наша цель — собрать наиболее полный печень объектов искусства, находящихся за границей, и первый шаг к ней — уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"", — сказал на открытии конгресса модератор церемонии, директор Института по правам человека Узбекистана, председатель Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, профессор Алмат Саидов.

В работе мероприятия приняли участие свыше 140 зарубежных ученых, экспертов, дипломатов, из более 40 стран мира, а также представителей ЮНЕСКО и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей).

Автор и руководитель проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" Фирдавс Абдухаликов сообщил участникам конгресса, что следующим этапом работы станет создание Всемирного общества сохранения, приумножения и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Согласно резолюции конгресса, новое общество станет организатором следующих международных научно-культурных конгрессов, которые предполагается сделать ежегодными. В состав Общества смогут войти специалисты и ученые, а также люди, заинтересованные в сохранении культурных памятников.