США
17.0517 мая19:41МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Самарканде показали редкие культурные артефакты из музеев Узбекистана

19:0517.05.2017
(обновлено: 19:28 17.05.2017)
0410
© Фото предоставлено пресс-службой Международного научно-культурного конгрессаРедкие культурные артефакты Узбекистана показали в СамаркандеРедкие культурные артефакты Узбекистана показали в Самарканде
© Фото предоставлено пресс-службой Международного научно-культурного конгресса

ТАШКЕНТ, 17 мая — РИА Новости. Уникальное мультимедийное 3D-mapping представление состоялось во вторник на древней площади Регистан в Самарканде в рамках завершившегося Международного научно-культурного конгресса "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами", сообщили РИА Новости в оргкомитете конгресса.

Организаторами конгресса выступили Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана в сотрудничестве представительствами ЮНЕСКО и германского Фонда имени Конрада Аденауэра в Узбекистане.

"Зрителям были представлены оцифрованные 3D-модели реальных исторических артефактов, хранящихся в запасниках музеев Узбекистана, до которых обычному посетителю или туристу просто не добраться", — уточнили в оргкомитете.

Среди них — всемирно известный памятник Будды III-I веков до нашей эры, найденный близ Термеза (на юге Узбекистана) в конце 60-х годов прошлого века, золотой браслет с головами грифонов из знаменитой коллекции, обнаруженного в 1877 году на берегу реки Амударьи, скульптура головы принца Кушанского царства I-III веков нашей эры.

"Трехмерный видео-спектакль в ретроспективе показал всю историю Узбекистана, начиная с памятника первой письменности "Авеста", Великий шелковый путь, выдающихся ученых, поэтов и правителей, современные достижения республики", — отметил представитель организаторов.

Участники мероприятия также ознакомились с процессом изготовления шелковой бумаги по древним технологиям, осмотрели выставку произведений каллиграфов и художников Самарканда, а в стенах древнего медресе Мирзо Улугбека обсудили дальнейшее направление развития проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

Накануне в Ташкенте на открытии конгресса состоялась презентация первых пяти томов книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана", изданных на узбекском, русском и английском языках. Три из них рассказывают о коллекциях культурных объектов Узбекистана, собранных в Государственном музее Востока, Российском этнографическом музее, и Государственной Третьяковской галерее. Выход очередных шести томов запланирован к 2018 году.

"Культурное наследие Узбекистана велико и бесценно, но, к сожалению, плохо известно широкому кругу людей и мало изучено. Наша цель — собрать наиболее полный печень объектов искусства, находящихся за границей, и первый шаг к ней — уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"", — сказал на открытии конгресса модератор церемонии, директор Института по правам человека Узбекистана, председатель Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, профессор Алмат Саидов.

В работе мероприятия приняли участие свыше 140 зарубежных ученых, экспертов, дипломатов, из более 40 стран мира, а также представителей ЮНЕСКО и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей).

Автор и руководитель проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" Фирдавс Абдухаликов сообщил участникам конгресса, что следующим этапом работы станет создание Всемирного общества сохранения, приумножения и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Согласно резолюции конгресса, новое общество станет организатором следующих международных научно-культурных конгрессов, которые предполагается сделать ежегодными. В состав Общества смогут войти специалисты и ученые, а также люди, заинтересованные в сохранении культурных памятников.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена