В Киеве заявили, что российская армия может наступать по "Яндекс.Картам"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что Россия может использовать "Яндекс.Карты" для наступления, сообщает Strana.ua.

По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентина Петрова, сервисы "Яндекса" позволяют получать информацию "о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины" и "планировать любое наступление".

"Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны", — сказал он в ходе круглого стола в Киеве.

Эти слова вызвали недоумение у пользователей соцсетей. "Это даже уже не смешно. У кого-то пробки в голове", — написал в Facebook один из украинских блогеров.

"Интересно, а Google-карты Россия уже не может использовать?" – задал вопрос пользователь из Киева.

"Первый, первый! По южному мосту танки не пускай, "Яндекс" говорит, тут пробки утром в понедельник", — пошутил другой комментатор.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении санкций в отношении российских граждан и организаций. В санкционный список попали СМИ, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса" и Mail.ru.

Киевские власти регулярно обвиняют Москву в подготовке агрессивных действий, не предъявляя при этом никаких доказательств. Россия подобные обвинения отрицает и подчеркивает, что они неприемлемы. В Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.