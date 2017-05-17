Конгрессмен-демократ призвал к импичменту Трампа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин заявил о необходимости начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Видеозапись выступления опубликована в Twitter-аккаунте телеканала C-Span.

CLIP: @RepAlGreen: "I rise today…to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF — CSPAN (@cspan) 17 мая 2017 г.

"Призываю к импичменту президента Соединенных Штатов Америки за препятствование правосудию", — подчеркнул Грин.

Демократ отметил, что не преследует какие-либо политические цели, а верит в "великие идеалы", за которые выступают США, и уверен, что "никто не может стоять выше закона, включая президента". В данный момент, по мнению конгрессмена, демократия в стране находится "под угрозой".

Ранее демократы, входящие в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената, потребовали провести немедленное расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Они намерены выяснить, не пытается ли глава страны воспрепятствовать расследованию в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками.