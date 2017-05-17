СМИ: Трамп в Саудовской Аравии расскажет о создании "арабского НАТО"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в Эр-Рияд представит свой план создания "арабского НАТО" — структуры по обеспечению региональной безопасности, фундаментом которой станет одна из крупнейших в истории сделок по поставке вооружения, пишет газета Washington Post.

По ее данным, администрация Трампа и власти Саудовской Аравии "за кулисами" вели масштабные переговоры, возглавляемые зятем президента США и его советником Джаредом Кушнером с одной стороны и заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом с другой. Обсуждения начались вскоре после выборов в США, когда саудовская делегация была направлена на встречу с Кушнером и другими чиновниками в Trump Tower.

Как пишет газета со ссылкой на чиновников Белого дома, в ходе первых встреч саудовская сторона представила ряд проектов по активизации сотрудничества в области безопасности, а также в сфере экономики и инвестиций. Одной из главных целей последних недель стало продвижение базовых принципов для объединенной коалиции суннитских стран, которая послужит основой для более формальной структуры, напоминающей НАТО.

По данным Washington Post, идея "арабского НАТО" обсуждалась годами и всегда имела поддержку саудовской стороны, однако американское правительство до сих пор открыто не разделяло ее. Согласно проекту, в потенциальную коалицию войдут, прежде всего, ОАЭ, Египет и Иордания, при этом США будут играть организационную роль, находясь вне альянса.

Самой конкретной частью плана на данный момент является крупная сделка по поставкам американского вооружения в Саудовскую Аравию, о которой, как пишет газета, Трамп также объявит в ходе своего визита в Эр-Рияд. По данным чиновников, сумма договора оценивается в 98-128 миллиардов долларов. Итоговые поставки за десять грядущих лет могут достичь 350 миллиардов.

Сделка включает в себя поставки боевых кораблей прибрежной зоны (LCS, Littoral Combat Ship), противоракетных систем THAAD, бронетранспортеров, ракет, бомб и снаряжения, сообщили источники. Производство и сборка некоторых пунктов могут быть перенесены на территорию в Саудовской Аравии, однако большинство товаров будут произведены фирмами, выполняющими заказ Пентагона.