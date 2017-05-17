Главой МИД Франции стал прагматик из минобороны

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, который занял пост главы МИД в новом кабинете, был одним из немногих популярных министров в правительстве социалиста Франсуа Олланда, закончившего пятилетний срок пребывания у власти с рекордно низкими рейтингами доверия.

Французские СМИ прочили 69-летнему Ле Дриану должность премьер-министра, которую президент Эммануэль Макрон в итоге предложил сравнительно малоизвестному политику Эдуару Филиппу. В то же время назначение Ле Дриана главой внешнеполитического ведомства в определенной степени стало сюрпризом: главным фаворитом на этот пост считалась Сильви Гулар, долгое время работавшая в европейских институтах власти и имеющая обширные связи в ЕС.

Однако, как выяснилось, Гулар получила в свое ведение министерство обороны, а Ле Дриан, покинув военное ведомство, которым руководил ровно пять лет, переберется в кабинет на набережной Орсе.

Как отмечает агентство Франс Пресс, Ле Дриан, руководящий военными операциями, которые Франция вела в Африке и на Ближнем Востоке, своей активностью затмевал бывших глав дипломатической службы при Олланде — Лорана Фабиуса и Жан-Марка Эйро.

Ле Дриан, близко знакомый с лидерами арабской и черной Африки, "без комплексов" налаживал связи с режимами, которые часто являлись объектами критики за нарушение прав человека, пишет агентство. По мнению Франс Пресс, именно прагматизм и коммуникативные навыки Ле Дриана позволили Пятой Республике установить рекорд по объему экспорта вооружения, который в 2016 году превысил 20 миллиардов евро.

Агентство напоминает о поставках в Индию французских истребителей Rafale, которые ранее высмеивались как "неликвид", и о "сделке века" с Австралией, для которой Франция построит 12 субмарин.

При этом агентство умалчивает о скандале с вертолетоносцами "Мистраль", контракт на передачу которых России был разорван в 2015 году в связи с событиями на Украине. Ле Дриану в качестве главы министерства обороны приходилось озвучивать позицию Франции в ходе обсуждения возможности выполнить контрактные обязательства.

В конце 2015 года Ле Дриан посетил РФ, где заявил, что общие угрозы и риски требуют объединения усилий Москвы и Парижа. Министр на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу отметил, что обе страны имеют за плечами длительную историю совместной дружбы, исторических связей и побед.