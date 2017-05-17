США
17.0517 мая18:50МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Главой МИД Франции стал прагматик из минобороны

18:3117.05.2017
(обновлено: 18:48 17.05.2017)
01851
© AFP 2017 / Mandel NganБывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фотоБывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, который занял пост главы МИД в новом кабинете, был одним из немногих популярных министров в правительстве социалиста Франсуа Олланда, закончившего пятилетний срок пребывания у власти с рекордно низкими рейтингами доверия.

Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Жан-Ив Ле Дриана назначили министром иностранных дел Франции

Французские СМИ прочили 69-летнему Ле Дриану должность премьер-министра, которую президент Эммануэль Макрон в итоге предложил сравнительно малоизвестному политику Эдуару Филиппу. В то же время назначение Ле Дриана главой внешнеполитического ведомства в определенной степени стало сюрпризом: главным фаворитом на этот пост считалась Сильви Гулар, долгое время работавшая в европейских институтах власти и имеющая обширные связи в ЕС.

Однако, как выяснилось, Гулар получила в свое ведение министерство обороны, а Ле Дриан, покинув военное ведомство, которым руководил ровно пять лет, переберется в кабинет на набережной Орсе.

Как отмечает агентство Франс Пресс, Ле Дриан, руководящий военными операциями, которые Франция вела в Африке и на Ближнем Востоке, своей активностью затмевал бывших глав дипломатической службы при Олланде — Лорана Фабиуса и Жан-Марка Эйро.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
ГМО в благородном семействе. Министры показали Макрону лояльность

Ле Дриан, близко знакомый с лидерами арабской и черной Африки, "без комплексов" налаживал связи с режимами, которые часто являлись объектами критики за нарушение прав человека, пишет агентство. По мнению Франс Пресс, именно прагматизм и коммуникативные навыки Ле Дриана позволили Пятой Республике установить рекорд по объему экспорта вооружения, который в 2016 году превысил 20 миллиардов евро.

Агентство напоминает о поставках в Индию французских истребителей Rafale, которые ранее высмеивались как "неликвид", и о "сделке века" с Австралией, для которой Франция построит 12 субмарин.

При этом агентство умалчивает о скандале с вертолетоносцами "Мистраль", контракт на передачу которых России был разорван в 2015 году в связи с событиями на Украине. Ле Дриану в качестве главы министерства обороны приходилось озвучивать позицию Франции в ходе обсуждения возможности выполнить контрактные обязательства.

В конце 2015 года Ле Дриан посетил РФ, где заявил, что общие угрозы и риски требуют объединения усилий Москвы и Парижа. Министр на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу отметил, что обе страны имеют за плечами длительную историю совместной дружбы, исторических связей и побед.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена