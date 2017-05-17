Красный крест из-за угроз приостановил работу в палестинской столице

ГАЗА, 17 мая — РИА Новости. Международный комитет Красного креста объявил о приостановке своей деятельности в городе Рамаллахе, административном центре палестинских территорий Западного берега реки Иордан, после того, как в офис организации ворвалась протестующая толпа.

На Западном берегу проходят акции солидарности с земляками, которые держат коллективную голодовку в израильских тюрьмах. Участники митингов и пикетов обвиняют международные организации, в том числе ООН и Красный крест, в недостаточном внимании к положению заключенных.

"Международный комитет Красного креста приостанавливает свою деятельность в Рамаллахе с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления ввиду угроз своему персоналу и помещениям", — сказано в заявлении организации. Решение было принято после того, как накануне в местный офис ворвалась толпа, "угрожавшая неприкосновенности и безопасности присутствовавшего там персонала", пояснили в Красном кресте.

В ответ на обвинения в пренебрежении нуждами палестинских заключенных организация сообщила, что ее сотрудники увеличили частоту визитов в израильские тюрьмы за месяц с начала голодовки протеста.

По данным СМИ, в ней продолжают участвовать свыше 800 человек, которые добиваются улучшения условий содержания. Всего в тюрьмах Израиля сидят около 6,5 тысячи палестинцев, обвиняемых в различных преступлениях в сфере безопасности — от метания камней до участия в терактах с человеческими жертвами.