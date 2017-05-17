В США отреагировали на идею предоставить запись встречи Лаврова и Трампа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американские сенаторы недоверчиво отреагировали в телеэфире на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы предоставить Вашингтону запись переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, один из сенаторов назвал это предложение абсурдным.

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*. Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить Вашингтону запись переговоров Лаврова и Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание. При этом он назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа со стороны американских СМИ в том, что тот якобы передал Лаврову секретные сведения. Помощник российского президента Юрий Ушаков позже заявил, что аудиозапись разговора Лаврова и Трампа не велась и есть только стенограмма.

"Я бы не особо доверял тому, что содержится в записях Путина, чтобы там ни было. Если это придет по электронной почте, то я точно не буду кликать на приложение", — заявил в эфире телеканала Fox News сенатор от республиканцев Марко Рубио. Он отметил, что один из присутствовавших на встрече Лаврова и Трампа убедил его, что президент США не рассказал ничего ставящего под угрозу разведку страны.

"Сама идея того, что мы примем какие-либо улики от президента Путина, является абсурдной", — заявила телеканалу CNN сенатор от республиканцев и член комитета Сената США по разведке Сьюзан Коллинз.

"Думаю, последнее, что нужно президенту (Трампу) — поручительство Путина. Все это становится все более и более запутанным с каждым днем, но думаю, мы не должны позволить этому отвлечь нас от очень серьезных утверждений", — заявил республиканец Адам Шифф в эфире CNN.

Сенатор Адам Кинзингер заявил CNN, что слова Путина для него "ничего особо не значат".

*Террористическая организация, запрещенная в России