Посол Испании назвал условие возобновления диалога РФ и ЕС об отмене виз

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возобновить переговоры между РФ и Евросоюзом по отмене визового режима можно после снятия санкций, заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

"Вопрос визового режима нужно обсуждать на уровне Евросоюза и России и говорить обо всем комплексе связанных с этим деталей. Переговоры (об отмене визового режима) продвинулись довольно далеко еще до кризиса на Украине и оставались только некоторые нюансы, которые следовало доработать с обеих сторон. Но переговоры были прерваны по причине санкций", — сказал посол на встрече с журналистами.

По его словам, "сейчас среди стран Евросоюза нет достаточного согласия, чтобы эти переговоры возобновить".

"Испания выступает за то, чтобы переговоры продолжались, это было бы положительно и с экономической точки зрения для обеих сторон, но так же с политической точки зрения взаимодействия между двумя странами. Я считаю, что придется ждать, как будет развиваться вопрос выполнения минских соглашений,… и тогда можно будет возобновить такие переговоры, но я не ожидаю этого в краткосрочной перспективе", — добавил Ибаньес.