Украинцы побили рекорд посещаемости "ВКонтакте" после решения о блокировке

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" на Украине за сутки после решения властей о блокировке ресурса посетило 18 миллионов человек, что является новым рекордом посещаемости сайта, говорится в сообщении на странице сервиса киевской команды "ВКонтакте".

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение СНБО о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду, 17 мая.

"VK установил новый рекорд на Украине: 18 миллионов уникальных посетителей за сутки – на два миллиона больше предыдущего триумфа. Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны", — говорится в сообщении.

"ВКонтакте" входит в группу Mail.ru, которая является одной из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В составе группы также сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры "Mail.ru Агент" и ICQ, соцсети "Одноклассники" и "Мой мир", сервис для заказа готовой еды Delivery Club и разработчик мобильных игр Pixonic.

Комментируя решение властей Украины, Mail.ru Group заявила накануне о намерении продолжить предоставлять сервисы гражданам страны, а также об отсутствии причин для корректировки финансовых планов вследствие незначительности доли украинского бизнеса в структуре выручки компании. В среду же стало известно, что Mail.ru Group разослала своим украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.