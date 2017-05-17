США потребовали в СБ ООН добиться от Мадуро возврата к демократии

ООН, 17 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН должен добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро возврата к демократии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

СБ ООН в среду по инициативе США проведет неформальное заседание по ситуации в Венесуэле — впервые с начала протестов и беспорядков в стране.

"Венесуэла на грани гуманитарного кризиса", — говорится в заявлении Хейли, распространенном миссией США. Она обратила внимание на аресты и убийства протестующих, недоступность медицины и нехватку продовольствия и медицинских средств в больницах.

"Ради народа Венесуэлы и безопасности региона мы должны работать и обеспечить, чтобы Мадуро положил конец этому насилию и подавлению и восстановил демократию", — сказано в заявлении Хейли.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.