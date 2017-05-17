Информатор WikiLeaks Мэннинг заявила, что хочет оставить прошлое позади

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) заявила после освобождения из тюрьмы в среду, что хочет оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем.

Мэннинга, признанного судом женщиной и взявшего имя Челси, освободили из тюрьмы в США после семи лет заключения вместо назначенного за утечку секретных документов 35-летнего срока. Срок заключения информатору WikiLeaks сократил экс-президент США Барак Обама незадолго до ухода с поста.

"Я жду стольких вещей! Что бы ни было у меня впереди, это намного важнее прошлого", — говорится в заявлении Мэннинг, распространенном ее адвокатами из Американского союза гражданских свобод (ACLU).

"Я пытаюсь понять ситуацию — это потрясающе, неловко, смешно и совершенно ново для меня", — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Мэннинг после освобождения официально будет числиться в составе американских вооруженных сил.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США.