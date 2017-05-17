Украинские операторы начали ограничивать доступ к российским сайтам

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Мобильные операторы Украины в среду начали ограничивать предоставление услуг доступа к российским социальным сетам и ресурсам, сообщается на сайте компании "Vodafone Украина".

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В среду указ президента был опубликован в правительственной газете и вступил в силу.

"Телеком операторы АО "Киевстар", ООО "Лайфселл" и Vodafone Украина сообщают, что с сегодняшнего дня вступил в силу указ президента Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"… Выполняя требования упомянутого указа, телеком операторы отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями", — сообщается на сайте.

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.