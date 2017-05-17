Киев надеется, что в украинцы смогут учиться и вести бизнес в странах ЕС

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Следующая цель Украины после получения безвизового режима с Евросоюзом — обеспечить украинцам возможность учиться и вести бизнес в странах ЕС, заявил в среду заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

В среду председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. На церемонии присутствовал президент страны Петр Порошенко.

"Мы только в начале пути, потому что в дальнейшем у нас цель — это обеспечить право наших граждан не только путешествовать с туристической целью, но и возможность учиться, стажироваться и делать бизнес", — сказал Елисеев в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что это будет стимул для дальнейшего проведения реформ. Елисеев также выразил надежду, что в ночь на 11 июня безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу.