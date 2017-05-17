Главы МИД стран Персидского залива готовятся к встрече с Трампом

ДУБАЙ, 17 мая — РИА Новости. Главы шести стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, собрались в среду в Эр-Рияде для обсуждения предстоящей встречи в верхах с президентом США Дональдом Трампом, который нанесет визит в Саудовскую Аравию в эти выходные, сообщает арабский телеканал Sky News Arabia.

В субботу, 20 мая, президент США Дональд Трамп нанесет визит в Саудовскую Аравию, которая станет первой остановкой в его первом зарубежном турне. В Эр-Рияде он проведет двустороннюю встречу с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также примет участие в воскресенье в саммите глав Совета сотрудничества шести арабских государств Персидского залива и встрече в верхах с участием арабских и мусульманских лидеров, на которую соберутся главы и представители более 50 мусульманских стран, включая Турцию, Нигер и Египет.

По мнению саудовского аналитика по международным делам Хишами аль-Ганама, визит Трампа в Саудовскую Аравию означает подготовку к созданию своего рода союза между США и странами Персидского залива в противовес попыткам Ирана влиять на арабский мир. "Взгляды США и стран Персидского залива на приоритеты совпадают, в их числе — борьба с терроризмом и противодействие Ирану и поддерживаемым им шиитским группировкам", — отметил аналитик в интервью телеканалу.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии создало сайт, посвященный программе двухдневного визита президента США в королевстве и истории отношений двух стран.