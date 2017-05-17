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Секретов нет: Путин готов передать в сенат запись беседы Трампа и Лаврова

16:5017.05.2017
(обновлено: 16:56 17.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017Президент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал обвинения американских СМИ в адрес Дональда Трампа. По мнению российского лидера, скандал вокруг переговоров Трампа и главы МИД Сергея Лаврова свидетельствует о "политической шизофрении", которая развивается в Штатах. Президент России также выразил готовность передать запись разговора в сенат, если Белый дом даст на это свое согласие.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Мнение: передача Трампом "сверхсекретной" информации имеет серьезную основу
Встреча Трампа и Лаврова состоялась на прошлой неделе в Овальном кабинете Белого дома. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер поделился с дипломатом сверхсекретной информацией об "Исламском государстве"*.

В среду телеканал NBC News сообщил детали разговора: президент якобы рассказал министру о планах террористов ИГ* устроить теракт на борту самолета. Источники телеканала утверждают, что действия Трампа могут поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды боевиков.

"Политическая шизофрения"

По словам Путина, скандал вокруг разговора Трампа и Лаврова является "политической шизофренией".

"Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Путин также пошутил, что придется объявить выгоор главе МИД, поскольку тот "не поделился" секретами.

"Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны", — отметил президент.

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© Ruptly
Путин пошутил о выговоре Лаврову, который не поделился "секретами" Трампа

При этом он высоко оценил результаты визита Лаврова в Вашингтон.

"Это был первый визит, ответный визит нашего министра иностранных дел после того, как мы принимали в Москве госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона. Это обычная и естественная международная практика", — подчеркнул Путин.

"Чушь и бред"

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Штаб Трампа: в администрации есть чиновники, занимающиеся саботажем
Владимир Путин также ответил на попытки "раскачать внутриполитическую ситуацию в США" с помощью антироссийских лозунгов.

"Вначале, когда мы смотрели, как процесс внутриполитической борьбы развивался, нам было смешно. На сегодняшний день это не просто грустно, это вызывает у нас озабоченность, потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред, трудно себе представить", — сказал Путин.

"Они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди ", — добавил отметил президент.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : МИД России
В США сенатор считает рассказавшего о беседе Трампа и Лаврова "предателем"
При этом Путин подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в ситуацию, которая является "делом самих Соединенных Штатов".

Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание, заявил президент России Владимир Путин.

Есть запись беседы

Путин также рассказал журналистам, что у Москвы есть запись разговора Лаврова с Трампом.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Политолог об ответе Трампа на скандал "с секретами": тут все чисто
"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США", — сказал президент.

Он отметил, что главным условием для этого должно стать согласие Белого дома.

Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что во время переговров велась лишь стенограмма.

"Аудиозапись не ведется. Ведется запись (скрипт) человеком, который специально присутствует на беседах", — заявил Ушаков.

Что говорит Трамп

Сам Дональд Трамп накануне заявил, что имел право поделиться информацией с Москвой.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что имел право делиться информацией с Россией на переговорах
"Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече Белого дома), на что имел полное право, данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ* и терроризма", — написал Трамп в своем Twitter, не уточнив детали переговоров с Лавровым.

Саму встречу с Лавровым Трамп назвал "замечательной".

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, который присутствовал при разговоре Трампа с Лавровым, заявил, что "никакие источники не были никоим образом скомпрометированы". Макмастер также заявил журналистам, что во время переговоров американский лидер подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Вашингтона в "критически важных областях".

Пол Райан. Архивное фото
© Flickr / Tony Alter
Пол Райан потребовал от Белого дома объяснить информацию о Трампе и Лаврове
"У нас есть область сотрудничества — транснациональные террористические группировки, в особенности ИГ*. Эта организация уже сбила российский самолет и убила более 200 человек в октябре 2015 года. Вот такой был контекст разговора, и в этом контексте было полностью подходящим поделиться тем, какова угроза, в качестве основы для общих действий, координации и сотрудничества", — добавил советник Трампа.

Президент США, как верховный главнокомандующий, имеет право рассекречивать любую информацию. Однако противники Трампа утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям с союзниками, от которых Вашингтон получил эти данные.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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