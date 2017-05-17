В Вильнюсе заявили, что два гея из Чечни нашли убежище в Литве

ВИЛЬНЮС, 17 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду заявил агентству BNS, что в Литву прибыли два человека из Чечни, которые, по его словам, испытывали преследование из-за сексуальной ориентации.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК РФ.

"Я могу подтвердить, что мы выдали визы двум прибывшим из Чечни лицам, которые испытали преследование из-за своей сексуальной ориентации", — сказал Линкявичюс агентству.

Он добавил, что все "действия Литва обсуждает с союзниками, так как в этом вопросе участвуют и другие страны".