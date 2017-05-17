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В мире

Кабмин Индии одобрил строительство десяти ядерных реакторов

16:3317.05.2017
(обновлено: 16:36 17.05.2017)
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© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фотоМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Кабинет министров Индии в среду одобрил строительство 10 тяжеловодных ядерных реакторов, общая мощность которых составит 7 тысяч мегаватт, говорится в пресс-релизе правительства.

Индийская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности Агни-3. Архивное фото
© AP Photo / Manish Swarup
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"Принимая важное решение для ускорения национальной ядерной программы Индии и придавая импульс национальной ядерной промышленности, кабмин под председательством премьер-министра Нарендры Моди одобрил строительство 10 блоков отечественных реакторов на тяжелой воде для Индии. Общая выработка реакторов будет 7 тысяч мегаватт", — говорится в пресс-релизе.

Где именно будут строиться реакторы, не уточняется. Каждый реактор "последней индийской разработки" будет иметь мощность 700 мегаватт и будет построен с применением "передовых технологий с высочайшими стандартами безопасности". Власти страны ожидают, что строительство реакторов может создать заказы для национальной промышленности на 700 миллиардов рупий (почти 11 миллиардов долларов), а также более 33 тысяч рабочих мест. В документе подчеркивается, что решение кабмина преследует цели создания сектора мощной атомной энергетики и развития высоких технологий собственного производства, вписываясь в политику правительства Моди "Делай в Индии".

"Разработка и развитие проекта является свидетельством стремительных прорывов, достигнутых индийскими атомщиками и промышленностью. Это подчеркивает мастерство, которое наши ученые-атомщики достигли во всех аспектах технологий отечественных тяжеловодных реакторов. Индийская репутация строительства и обслуживания тяжеловодных реакторов последние сорок лет признана во всем мире", — говорится в документе.

Министр энергетики Пиюш Гоял на пресс-конференции в Нью-Дели отметил, что это "первый в своем роде проект в Индии", заявив, что решение кабмина "отражает растущую силу Индии в самостоятельном строительстве атомных станции". Решение, по его словам, также отражает приверженность правительства приоритетам устойчивого развития, энергетической самодостаточности, ответственного подхода к мировой политике, "чтобы гарантировать, что мы часть глобальных усилий в борьбе с изменением климата".

Пекин. Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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"Это, по-моему, мнению историческое решение, принятое под председательством Моди сегодня", — заключил он.

В настоящее время в Индии имеется 22 действующих ядерных реактора на семи АЭС общей мощностью 6780 мегаватт. К 2021-2022 годам Индия планирует увеличить атомную энерговыработку в два раза, построив реакторов еще на 6,7 тысячи мегаватт. Еще в июле 2014 года индийское правительство поставило перед собой цель увеличить мощность атомных электростанций, которая на тот момент составляла 4780 мегаватт, достигнув к 2031-32 годам показателя в 63 тысячи мегаватт.

Из семи АЭС в Индии только одна уже строится при иностранном участии – АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнад, два блока которой уже построены при российском участии и начали энерговыработку. Еще два планируется начать строить в ближайшее время, также готовится соглашение по 5 и 6 блокам, а в целом действующие договоренности РФ и Индии предусматривают строительство 12 энергоблоков. При этом предусматривается возможность расширения сотрудничества с совместной реализацией проектов 25 энергоблоков в Индии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Еще три страны намерены реализовать совместные проекты в Индии — США, Франция и Япония. Ранее правительство Индии принципиально одобрило четыре площадки для сооружения АЭС при иностранном участии: Джайтапур в штате Махараштра, где АЭС рассчитывают построить при содействии Франции, Чхая Митхи Вирди в Гуджарате и Коввада в Андхра-Прадеш, где на каждой из площадок при содействии американо-японских компаний планируется возвести по шесть реакторов мощностью 1000 мегаватт. Четвертая площадка определена для строительства АЭС совместно с Россией, Департамент атомной энергии Индии сообщал, что площадку ищут в штате Андхра-Прадеш.

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