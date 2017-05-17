Лидер борьбы за независимость Пуэрто-Рико вышел на свободу спустя 36 лет

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Лидер вооруженной борьбы за независимость Пуэрто-Рико Оскар Лопес Ривера, который провел более 36 лет в тюрьмах США, вышел на свободу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Лопес Ривера входил в руководство группировки "Вооруженные силы национального освобождения" (FALN), которая брала на себя ответственность за серию взрывов в городах США в 1970-х годах.

В 1980 году Лопес Ривера был арестован ФБР и осужден на 55 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре о призыве к мятежу, несмотря на протесты пуэрториканца, настаивавшего, что правительство США неправомочно судить его как борца с колониализмом.

В 1999 году президент Билл Клинтон предложил заключенному условное помилование, от которого Лопес Ривера отказался. В январе 2017 года Барак Обама смягчил наказание борцу за независимость. В феврале 74-летний Лопес Ривера был переведен из тюрьмы в штате Индиана в Пуэрто-Рико, где до среды находился под домашним арестом.

В пуэрториканской столице город Сан-Хуан по случаю освобождения Лопеса Риверы ожидается манифестация с участием тысяч местных жителей.

В настоящее время Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус "неинкорпорированной организованной территории". Остров находится под управлением США, не являясь при этом их неотъемлемой частью: действие Конституции США ограничено (верховная власть принадлежит американскому конгрессу, но территория имеет собственную систему самоуправления), при этом пуэрториканцы имеют американское гражданство, валютой является доллар США. Пуэрто-Рико имеет свою собственную конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.