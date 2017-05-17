Более 300 беженцев эвакуированы из Стамбула после столкновений

АНКАРА, 17 мая — РИА Новости. Более 300 беженцев из Сирии и Афганистана были эвакуированы из Стамбула из-за роста напряженности после столкновений, в ходе которых был убит местный житель, сообщает в среду агентство DHA.

Турецкие СМИ сообщили в понедельник, что гражданин Турции Рамазан Шахин скончался от ножевого ранения, полученного в драке между жителями Стамбула и беженцами из Сирии и Афганистана. Драка с участием нескольких десятков человек разгорелась накануне вечером после того, как группа сирийских и афганских мигрантов оскорбила в стамбульском округе Султангази местную жительницу. Шахин, пытавшийся разнять дерущихся, получил ножевое ранение, от которого позднее скончался в больнице. Столкновения межу местными жителями и беженцами продолжились и в понедельник, когда прошли похороны Шахина, и прекратились лишь после вмешательства полиции, которая применила спецсредства для разгона толпы.

Сообщается, что эвакуированные из Стамбула беженцы отправлены в лагеря для мигрантов в различных турецких провинциях. Кроме того, полиция приняла после инцидента повышенные меры безопасности, усилив количество патрулирующих район сотрудников.

В Турцию за последние годы прибыли около 3 миллионов беженцев из Сирии и Ирака. В 10 турецких провинциях построены более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев из Сирии. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.