Более 300 беженцев эвакуированы из Стамбула после столкновений

АНКАРА, 17 мая — РИА Новости. Более 300 беженцев из Сирии и Афганистана были эвакуированы из Стамбула из-за роста напряженности после столкновений, в ходе которых был убит местный житель, сообщает в среду агентство DHA.
Сообщается, что эвакуированные из Стамбула беженцы отправлены в лагеря для мигрантов в различных турецких провинциях. Кроме того, полиция приняла после инцидента повышенные меры безопасности, усилив количество патрулирующих район сотрудников.
В Турцию за последние годы прибыли около 3 миллионов беженцев из Сирии и Ирака. В 10 турецких провинциях построены более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев из Сирии. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.