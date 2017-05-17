Испанские F-18 "перехватили" Су-24 над Эстонией

МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. Испанские самолеты F-18, участвующие в патрулировании неба над Балтикой в рамках миссии НАТО, сопроводили российский Су-24, говорится в сообщении пресс-службы ВВС Испании.

"Вскоре после того, как самолет был замечен контрольной миссией с земли, испанские F-18 вылетели с базы Эмари (Эстония – ред.) с миссией QRA (Quick Reacticion Alert) с намерением его перехватить, что им и удалось. Российский самолет, определенный как Су-24, испанские истребители сопровождали до получения приказа", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство Efe со ссылкой на Генштаб, российский самолет направлялся из Калининграда, не поддерживая связи с службами по контролю над воздушным пространством. Он летел над международными водами недалеко от линии, отделяющей территориальные воды Латвии, в направлении Эстонии.

ВВС Испании патрулируют небо над Балтикой в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing. Испанские ВВС уже в четвертый раз участвуют в этой миссии.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации ВВС стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.