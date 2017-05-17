В Гвинею доставят более тысячи доз российской вакцины от Эболы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более тысячи доз российской вакцины против лихорадки Эбола передадут Гвинее в ближайшие полтора месяца, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Как отметили в Минздраве, ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, разработавший вакцину, полностью наработал объем вакцины, который будет передан в рамках помощи Республике Гвинея по предупреждению возникновения вспышек геморрагической лихорадки. Ранее договоренности о передаче вакцины были достигнуты российской и гвинейской сторонами.

"В общей сложности учеными Федерального центра было произведено более тысячи доз вакцины. В ближайшие полтора месяца вакцина будет доставлена в Гвинею. Одновременно с началом применения вакцины в Гвинее российские и гвинейские ученые будут анализировать ход применения вакцины в рамках ее пострегистрационных исследований", — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что первый этап вакцинации против лихорадки Эбола в Гвинее с использованием российской вакцины начнется 28 июня.