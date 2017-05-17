Южном Йемен сообщил, что готов стать посредником в переговорах с хуситами

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Политический совет Южного Йемена, выступающий за независимость этого региона, готов участвовать в переговорах по разрешению йеменского кризиса как независимая сторона, заявил РИА Новости один из представителей южных йеменских властей Абд ар-Рахман аль-Джифри.

Военно-политический конфликт в Йемене между центральными властями и шиитскими повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. В мае 2017 года на его фоне обострились отношения президента Абд Раббу Мансура Хади с местными лидерами на юге страны, и последние заявили о независимости.

"Мы готовы посредничать между сторонами, но посредник должен быть либо принят обеими сторонами, либо отвергнут ими", — заявил аль-Джифри.

Он отметил, что "Юг больше не часть Йемена", поэтому он не может быть на переговорах ни частью делегации легитимных властей, ни повстанцев. По его словам, новые местные власти считают Юг исторически не связанным с Йеменом и предпочитают называть его не "Южный Йемен", а "Арабский Юг".

Последний раз межйеменские мирные переговоры проходили под эгидой ООН в 2016 году в Кувейте. В настоящее время спецпосланник ООН Исмаил Ульд Шейх Ахмед обсуждает со сторонами возможность проведения нового раунда.

Южный Йемен был независимым государством до объединения с Северным в 1990 году. В 1994 году Юг вступил с Севером в гражданскую войну за возвращение независимости, но проиграл.