Косачев заявил об окончательной утрате Украиной суверенитета

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суверенитет Украины за три года с момента прихода новой власти окончательно утрачен, страна полностью зависит от внешней помощи, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"На Украине, к сожалению, ничего не осталось самостоятельного… По прошествии этих трех лет можно констатировать, что суверенитет Украины окончательно утрачен, Украина абсолютно, на сто процентов зависит от внешней помощи — экономической, политической, военной, социальной, какой угодно еще. И без этой помощи режим, существующий в Киеве, на мой взгляд, не прожил бы и дня, обязательно случился бы новый майдан", — сказал Косачев в эфире телеканала " Россия 24 ", отвечая на вопрос, является ли решение по санкциям в отношении РФ самостоятельной стратегией украинских властей или чьим-то заказом.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.