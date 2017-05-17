Косачев заявил об окончательной утрате Украиной суверенитета

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суверенитет Украины за три года с момента прихода новой власти окончательно утрачен, страна полностью зависит от внешней помощи, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.