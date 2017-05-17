США считают неприемлемым оправдание преследования геев в Чечне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вашингтон сожалеет, что в России пока не проводится серьезное расследование сведений о преследовании геев в Чечне, оправдание преступлений против сексуальных меньшинств неприемлемо ни в одной стране мира, заявил в среду посол США в РФ Джон Теффт.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК РФ.

"Согласно недавним сообщениям СМИ, сотни гомосексуалов в Чечне стали жертвами облав, пыток в специальных лагерях и даже убийств. Прискорбно, что власти пока отказываются провести серьезное расследование этих тревожных заявлений… Некоторые утверждают, что такое поведение – культурная норма в Чечне и обычный порядок вещей, в то время как чеченские официальные лица заявили, что в Чечне геев нет. Такое оправдание задержаниям, пыткам и убийствам неприемлемо ни в одной стране мира. Пришло время, чтобы и руководство, и простые граждане заняли твердую позицию в отношении преступлений против представителей ЛГБТИ-сообщества (лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов)", —написал Теффт в своем блоге в Livejournal в связи с международным днем борьбы с гомофобией и трансфобией.

По словам Теффта "толерантность относится к числу основных ценностей в современном обществе". "Преследование людей из-за того, кого они любят, из-за их гендерной идентичности или образа жизни означает пренебрежение этой ценностью. Поэтому мне тяжело смотреть на то, что происходит в Чечне", — отметил американский дипломат.