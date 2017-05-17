Не все сразу: в Иране рекомендовали поэтапно объявлять итоги выборов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совет стражей Ирана рекомендовал министерству внутренних дел публиковать промежуточные результаты выборов президента страны, об этом заявил представитель совета Аббас Али Кадходаи.

Ранее глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что будет объявлен итоговый результат голосования, в то время как промежуточные результаты объявляться не будут

"Принимая во внимание чувствительность темы выборов президента Ирана, рекомендуем постепенно объявлять результаты голосования", — приводит телеканал IRIB слова представителя Совета стражей, одной из функций которого является утверждение кандидатур на выборах, а также наблюдением за самими выборами.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.

После того, как из президентской гонки выбыли два претендента на пост главы страны, кандидатов осталось всего четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.