ЕС справится с миграционным потоком при условии солидарности, считают в ООН

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз может легко справиться с миграционным кризисом, если все страны ЕС будут проявлять солидарность, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Я помню 2015 год, когда 1 миллион человек прибыл к берегам Европы. Эта проблема была бы решаемой, если бы Европа смогла решить ее при полноценной солидарности между странами-членами и организованно, и программа перемещения должна быть важным элементом этого. Я всегда поддерживал программу перемещения и решительно призывал все европейские страны проявлять солидарность со странами въезда", — сказал Гутерреш на пресс-конференции в Страсбурге, которая транслировалась службами ЕК.

Он отметил, что миллион человек – "это около 2% населения ЕС, тогда как в Ливане треть населения – беженцы".

"Нужно комплексное решение: урегулирование конфликтов, поддержка беженцев в странах, где они изначально получили убежище, солидарность с ними, и в то же время решение и солидарность всего Евросоюза перед лицом проблемы, которую Европа вместе может решить достаточно легко", — заявил генсек ООН.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.

Во вторник ЕК сообщила, что в июне пригрозит Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.