Большинство украинских пенсионеров живут за гранью бедности на $50 в месяц

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Большинство украинских пенсионеров живут за чертой бедности, получая минимальную пенсию в размере 1,312 тысячи гривен (около 50 долларов), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее в среду кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.

"Если мы посмотрим на структуру пенсионного обеспечения, мы придем к выводу, что большинство пенсионеров Украины живет за гранью бедности — из 12 миллионов пенсионеров 8 миллионов получают минимальную пенсию на уровне 1,312 тысячи гривен", — сказал Гройсман на заседании правительства.