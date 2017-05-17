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В мире

В Израиле закон о праздновании 9 мая прошел предварительное чтение

Сюжет:
День Победы - 2017 (141)
15:0717.05.2017
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© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкИерусалим. Архивное фотоИерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая – РИА Новости. Израильские парламентарии приняли в предварительном чтении законопроект о внесении 9 мая в реестр государственных праздников в качестве Дня Победы над нацистской Германией, сообщает пресс-служба Кнессета (парламента).

Участники парада Победы и акции Бессмертный полк в Иерусалиме
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Инициатива закрепляет статус праздника и определяет порядок организации торжеств, которые и так проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.

"Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект депутатов Одеда Форера, Роберта Илатова и Юлии Малиновской… о признании 9 мая официальным государственным праздником "День Победы над нацистской Германией", — говорится в сообщении.

"День Победы будет отмечаться, помимо прочего, торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией памяти, различными мероприятиями в школах и городах Израиля. В муниципалитетах будут созданы музейные комнаты, которые подчеркнут вклад воинов-евреев в победу над нацистской Германией", — сообщила парламентская пресс-служба.

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Партии "Наш дом Израиль", чей лидер Авигдор Либерман занимает пост министра обороны, удалось провести инициативу через министерскую комиссию по законодательству, то есть обеспечить ей поддержку правительства. После принятия в предварительном чтении голосами 38 депутатов документ был передан в комиссию Кнессета по образованию, культуре и спорту для подготовки к первому из трех основных чтений.

"Мы обязаны сохранить память об этом великом дне для потомков. Он никогда не должен быть забыт. Невозможно переоценить значение победы над нацистами для нашего государства и всего еврейского народа", — сказал один из авторов инициативы Форер.

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