Крупнейший на Украине провайдер пообещал заблокировать российские сайты

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Крупнейший провайдер на рынке телекоммуникационных услуг Украины компания "Воля" будет исполнять указ президента Петра Порошенко, которым, в частности, запрещается доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Yandex и Mail.ru, однако предлагает выработать единые условия для всех компаний, сообщила в среду маркетинг-директор "Воли" Виктория Цомая.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду.

"Для нас как для бизнеса это не обсуждается. Есть указ, и будет исполнение. Вопрос возникает в его исполнении, донесении грамотной информации к рынку и недопущению определенных неконкурентных и неравных условий на рынке", — сказала Цомая в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.

Она привела в пример решения властей Украины об ограничении доступа к ряду российских каналов в 2014 году, которое стало для компании неожиданным. Цомая отметила, что после отключения российских каналов отток абонентов "Воли" стал колоссальным.

"Наше техническое подразделение 24 часа уже занимается анализом, как исполнить то, что написано в указе, не нарушая качества сервиса, которое мы предоставляем своем потребителю. И в случае если наш абонент сегодня не может зайти в "ВКонтаке", потому мы исполняем указ о его блокировании, он сможет зайти у дяди Васи, который поставил сервер, провел сеть и существует практически нелегально. Поэтому у нас большой вопрос к госорганам и регуляторам — сделать группы при участии всех компаний для выработки единых равных условий на рынке", — добавила представитель компании.

Решение о новых санкциях Киева вызвало критику как со стороны интернет-ассоциаций, так и со стороны общественности. На данный момент 40 петиций с призывами не блокировать работу соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и Mail.ru зарегистрированы на сайте президента Украины. Кроме этого, украинские интернет-компании и провайдеры не подготовились к такому решению и не знают, каким образом его выполнять.