Крупнейший на Украине провайдер пообещал заблокировать российские сайты

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Крупнейший провайдер на рынке телекоммуникационных услуг Украины компания "Воля" будет исполнять указ президента Петра Порошенко, которым, в частности, запрещается доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Yandex и Mail.ru, однако предлагает выработать единые условия для всех компаний, сообщила в среду маркетинг-директор "Воли" Виктория Цомая.
"Для нас как для бизнеса это не обсуждается. Есть указ, и будет исполнение. Вопрос возникает в его исполнении, донесении грамотной информации к рынку и недопущению определенных неконкурентных и неравных условий на рынке", — сказала Цомая в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.
Она привела в пример решения властей Украины об ограничении доступа к ряду российских каналов в 2014 году, которое стало для компании неожиданным. Цомая отметила, что после отключения российских каналов отток абонентов "Воли" стал колоссальным.
Решение о новых санкциях Киева вызвало критику как со стороны интернет-ассоциаций, так и со стороны общественности. На данный момент 40 петиций с призывами не блокировать работу соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и Mail.ru зарегистрированы на сайте президента Украины. Кроме этого, украинские интернет-компании и провайдеры не подготовились к такому решению и не знают, каким образом его выполнять.