В американской ПРО нашли изъян: Южная Корея хочет отправить ее назад

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Правящая в Южной Корее Демократическая партия рассматривает возможность демонтажа системы перехвата ракет THAAD, установленной в стране специалистами из США. Против военного комплекса, представляющего разновидность ПРО, выступил глава фракции демократов в парламенте Ву Вон Сик. По словам политика, существует возможность того, что при установке THAAD несколькими неделями ранее не были соблюдены "внутренние юридические процедуры". THAAD действительно устанавливали в спешке: было известно, что фаворит президентской гонки, нынешний глава государства Мун Чжэ Ин не одобряет размещения противоракет.
Тысяча и одно китайское предупреждение
Установка THAAD поставила стратегию лавирования под угрозу. В Пекине возмутились появлением элементов ПРО у своих границ и заявили протест. В Китае не скрывают, что готовы ударить по корейским экономическим интересам. Поддерживаемые Пекином гражданские объединения развернули кампанию по бойкоту южнокорейских товаров. Под временным запретом оказалась и корейская поп-музыка, популярная в КНР.
Пекин убеждает Сеул, что установка THAAD открывает возможность для шпионажа на китайской суверенной территории. КНР может поставить вопрос ребром, ведь, в отличие от своего корейского партнера, критически от двусторонних торговых связей не зависит.
Кого защищает ПРО
По сути дела, американская система нужна прежде всего самим американцам. Военные аналитики США рассматривают возможность того, что северокорейские войска совершат прорыв к югу полуострова. Оттуда, где располагаются американские базы, может потребоваться отвоевывать полуостров — и именно этот стратегический район прикрывает THAAD.
Жителей Сеула подобный подход устроить не может. В Южной Корее опасаются, что северокорейский удар, если и состоится, то последует за превентивной атакой американцев. Те, со своей стороны, окажутся прикрыты THAAD — в отличие от южнокорейцев. Неслучайно крупнейший американский журнал National Interest призывает принять в расчет позицию Сеула и признать, что американские противоракеты недостаточно эффективны.
Блеф Трампа
Помощник главы государства Герберт Макмастер дезавуировал слова своего шефа, заявив, что денег от корейцев Штаты не потребуют. Если верить утечке в Bloomberg, Трамп, в свою очередь, оказался в ярости. Глава государства всерьез рассчитывал сэкономить на внешнеполитических расходах, заставив корейцев платить за "свою" ПРО.
Корейская тактика Трампа, таким образом, укладывается в характерную для этого лидера политику блефа. Однако склонность американского государственного деятеля пугать тем, чего он не может сделать, уже стала хорошо известна. И дивидендов больше не приносит.