В американской ПРО нашли изъян: Южная Корея хочет отправить ее назад

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Правящая в Южной Корее Демократическая партия рассматривает возможность демонтажа системы перехвата ракет THAAD, установленной в стране специалистами из США. Против военного комплекса, представляющего разновидность ПРО, выступил глава фракции демократов в парламенте Ву Вон Сик. По словам политика, существует возможность того, что при установке THAAD несколькими неделями ранее не были соблюдены "внутренние юридические процедуры". THAAD действительно устанавливали в спешке: было известно, что фаворит президентской гонки, нынешний глава государства Мун Чжэ Ин не одобряет размещения противоракет.

© AFP 2017 / Yonhap Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017 © AFP 2017 / Yonhap Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017

Тысяча и одно китайское предупреждение

У Южной Кореи есть по крайней мере две причины выступать против американской ПРО. Первая из них: возмущение Китая, являющегося ведущим торгово-экономическим партнером республики. На протяжении десятилетий Сеул отстаивал двойственную внешнеполитическую стратегию балансирования между Пекином и Вашингтоном. Экономически Южная Корея тяготеет к Китаю, политически — поддерживает американцев.

Установка THAAD поставила стратегию лавирования под угрозу. В Пекине возмутились появлением элементов ПРО у своих границ и заявили протест. В Китае не скрывают, что готовы ударить по корейским экономическим интересам. Поддерживаемые Пекином гражданские объединения развернули кампанию по бойкоту южнокорейских товаров. Под временным запретом оказалась и корейская поп-музыка, популярная в КНР.

Пекин убеждает Сеул, что установка THAAD открывает возможность для шпионажа на китайской суверенной территории. КНР может поставить вопрос ребром, ведь, в отличие от своего корейского партнера, критически от двусторонних торговых связей не зависит.

Кого защищает ПРО

Вторая причина выступать против THAAD — недостаточная эффективность этой системы. В силу географической близости южнокорейской столицы к государственной границе, защитить жителей мегаполиса противоракетная система не в состоянии. Фактически под зонтиком ПРО оказываются только американские базы и мегаполис на самом юге Кореи — Пусан. Всего этого явно недостаточно, чтобы решить главную задачу — гарантировать безопасность в случае нападения КНДР.

По сути дела, американская система нужна прежде всего самим американцам. Военные аналитики США рассматривают возможность того, что северокорейские войска совершат прорыв к югу полуострова. Оттуда, где располагаются американские базы, может потребоваться отвоевывать полуостров — и именно этот стратегический район прикрывает THAAD.

Жителей Сеула подобный подход устроить не может. В Южной Корее опасаются, что северокорейский удар, если и состоится, то последует за превентивной атакой американцев. Те, со своей стороны, окажутся прикрыты THAAD — в отличие от южнокорейцев. Неслучайно крупнейший американский журнал National Interest призывает принять в расчет позицию Сеула и признать, что американские противоракеты недостаточно эффективны.

Блеф Трампа

Переживающие не самый простой момент южнокорейско-американские взаимоотношения страдают от непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа. Американский лидер, к удивлению корейцев, попробовал внести изменения в соглашение о размещении THAAD, а именно — заставить Сеул платить за "услугу". Счет, выставленный Вашингтоном, внушителен — один миллиард долларов. В Южной Корее заявили протест, последствия которого оказались непредвиденными: американцы засомневались и разделились во мнениях.

Помощник главы государства Герберт Макмастер дезавуировал слова своего шефа, заявив, что денег от корейцев Штаты не потребуют. Если верить утечке в Bloomberg, Трамп, в свою очередь, оказался в ярости. Глава государства всерьез рассчитывал сэкономить на внешнеполитических расходах, заставив корейцев платить за "свою" ПРО.

Корейская тактика Трампа, таким образом, укладывается в характерную для этого лидера политику блефа. Однако склонность американского государственного деятеля пугать тем, чего он не может сделать, уже стала хорошо известна. И дивидендов больше не приносит.