Мировая от ВСУ: Киев отказался от силового захвата Донбасса

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские власти не рассматривают возможность силового возвращения районов Донбасса под свой контроль. Об этом в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle рассказал министр обороны страны Степан Полторак.

При этом украинские чиновники неоднократно выступали с достаточно агрессивными высказываниями по решению проблемы Донбасса. Так, в апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал наступление силовиков. Тогда он заявил, что военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", пошутив, что главное при этом — "не проскочить границу".

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков также говорил, что силовики должны быть готовы к "возвращению" неподконтрольных Киеву территорий. Правда, он оговорился, что это должно произойти дипломатическим, а не военным путем.

"Разворот к миру"

По словам Полторака, он уверен в скором возвращении Донбасса под контроль Киева.

"Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем", — отметил украинский министр.

Глава Минобороны также рассказал о потерях ВСУ за время спецоперации в Донбассе.

"Две тысячи шестьсот пятьдесят пять военнослужащих погибли, защищая Украину", — заявил Полторак.

В целом, по его словам, с 2014 года погибли более десяти тысяч украинцев, еще более 20 тысяч были ранены, а сама Украина "потеряла 43 тысячи квадратных километров земли".

Позиция ЛНР

О позиции самопровозглашенной ЛНР по перспективам возращения в состав Украины ранее рассказал глава республики Игорь Плотницкий. Политик не стал исключать такую возможность.

"Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", — заявил он в интервью газете "Известия"

Плотницкий отметил, что при сохранении той ситуации, которая сложилась сейчас, ни о каком возвращении "не может быть речи".

"Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", — добавил глава республики.

Киев теряет поддержку своего народа

Слова Плотницкого прокомментировал политолог Александр Дудчак. По его словам, они неслучайно прозвучали после ряда скандальных решений Киева — запрета георгиевских лент и блокировки российских соцсетей и ряда интернет-ресурсов.

"Каждый раз, после очередного хода киевской власти, думаешь, что большей глупости придумать невозможно, но они все ожидания умудряются превосходить. Они просто издеваются над сознанием граждан, которые вынуждены жить под их руководством", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

"Заявление Плотницкого связано с тем, что не может бесконечно длиться такой ужас и такая глупость на территории, подконтрольной Киеву. Люди на Украине, мягко говоря, не довольны этой властью, поэтому и настроения в пользу изменений в стране растут. Плотницкий совершенно справедливо говорит, что сторонников смены власти немало. И на Украине будут изменения, в этом нет сомнений", — добавил Дудчак.

По словам политолога на Украине есть "здоровые силы" и "основополагающие ценности, которые невозможно разрушить".

"Есть много предпосылок для того, чтобы вернуться к нормальному образу жизни, к нормальной логике, к тому, что было на протяжении десятилетий и веков. Это и память о Киевской Руси, о Богдане Хмельницком, о совместной победе над фашизмом — есть основополагающие ценности, которые разрушить невозможно, хотя это пытаются сделать, и которые могут вернуться очень естественно и в очень короткие сроки", — подчеркнул Дудчак.

Обстановка в ВСУ

Веру в Порошенко потеряли и сами украинские военные. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов, комментируя случай с украинским военным, который в начале мая продал МВД ЛНР списки личного состава своей части за 15 тысяч гривен (около 600 тысяч долларов).

"С начала этой войны чего мы только ни видели: и танки продавали, и информацию, и оружие, и боеприпасы. И все это продолжается, просто сейчас об этом меньше говорят. В принципе это перманентное явление, о котором иногда говорят даже сами украинские военные", — отметил Корнилов в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, финансовая составляющая — не единственный стимул для подобной "торговли".

"Здесь не только нехватка денег, но и отсутствие веры в правоту киевского режима, который ведет эту карательную операцию на Донбассе. Не верят люди в те идеи, которые провозглашает Порошенко, не хотят следовать им. Соответственно, все это налагается друг на друга. И в итоге запросто многие украинские военные могут и перейти на другую сторону, и продать, и сбежать, и дезертировать", — заключил политолог.