Кандидат в президенты Ирана призвал поддержать Роухани на выборах

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший вице-президент Ирана Мостафа Хашеми-Таба призвал граждан страны проголосовать за действующего президента Ирана Хасана Роухани, баллотирующегося на второй срок, передает агентство ISNA.
После того, как из президентской гонки выбыли два претендента на пост главы страны, кандидатов осталось всего четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.