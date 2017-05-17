Кандидат в президенты Ирана призвал поддержать Роухани на выборах

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший вице-президент Ирана Мостафа Хашеми-Таба призвал граждан страны проголосовать за действующего президента Ирана Хасана Роухани, баллотирующегося на второй срок, передает агентство ISNA.

"Я хочу, чтобы все дорогие соотечественники отдали свой голос господину Хасану Роухани, чтобы сохранить Иран, авторитет и будущее, а также безопасность страны", — приводит агентство слова Хашеми-Таба, который является одним из четырех кандидатов на пост президента Ирана.

После того, как из президентской гонки выбыли два претендента на пост главы страны, кандидатов осталось всего четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.