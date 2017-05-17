"Либо тупые, либо опасны": Путин назвал обвинения в адрес Трампа бредом

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Те, кто "раскачивает внутриполитическую ситуацию в США" под антироссийскими лозунгами, — опасные и нечистоплотные люди, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами, они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди. Но в любом случае, это дело самих Соединенных Штатов и мы туда вмешиваться не собирались и не будем", — добавил Путин.