В Южной Корее заявили, что хотят восстановить линию телефонной связи с КНДР

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство по делам объединения Южной Кореи считает необходимым восстановить линию телефонной связи с КНДР, заявил официальный представитель министерства на брифинге для журналистов.

"Правительство придерживается мнения, что необходимо восстановить канал межкорейского диалога. Министерство изучает пути его восстановления", — сказал чиновник. В то же время он отметил, что пока конкретных планов нет.

Линии экстренной связи, в том числе и "горячая линия" в пограничном поселке Пханмунджом на военно-демаркационной линии между Южной и Северной Кореей, были отключены в начале прошлого года на фоне резкого осложнения ситуации на Корейском полуострове после ядерного испытания КНДР и пуска баллистической ракеты в январе и феврале 2016 года. Южная Корея прекратила деятельность совместной экономической зоны Кэсон, чтобы лишить КНДР источников финансирования ее военной программы. Все граждане Южной Кореи покинули зону, а КНДР отключила линии связи с южным соседом. Линия в поселке Пханмунджом существовала с 1971 года.