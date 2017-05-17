При взрыве на пороховом заводе в Польше пострадали 17 человек

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. В результате взрыва на пороховом заводе в Польше пострадали 17 человек, заявил представитель местной спасательной службы во время брифинга, который транслировало местное телевидение.

Ранее сообщалось, что в среду утром произошел врыв на заводе по производству пороха в Монколне в Нижней Силезии.

"Было ранено в результате взрыва 17 человек, 15 из них обратились к медикам, четверо были госпитализированы и один из них уже отпущен из больницы", — сказал представитель спасателей.

Он добавил, что два человека в настоящее время находятся под завалами здания, которое полностью разрушено. Именно эти люди находились в цеху, в котором произошел взрыв. "Мы не считаем их погибшими и проводим поиски", — заявил спасатель. Он уточнил, что на предприятии производили черный порох.