СМИ: информатора WikiLeaks Мэннинга освободили из тюрьмы в США

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, признанного судом женщиной и взявшего имя Челси, освободили из тюрьмы в США после семи лет заключения вместо назначенного 35-летнего срока, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Представитель американской армии подтвердил Би-би-си, что Мэннинг покинул тюрьму на военной базе Форт-Ливенуорт, находящейся в штате Канзас.

Ранее стало известно, что Мэннинг после освобождения официально будет числиться в составе американских вооруженных сил.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения. За несколько дней до своего ухода с поста бывший президент Барак Обама смягчил приговор Мэннингу.