Анархисты устроили провокацию на митинге в центре Афин, сообщили в СМИ

Столкновения между протестующими и полицией во вермя 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017

Столкновения между протестующими и полицией во вермя 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017

АФИНЫ, 17 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Группа анархистов в масках напала на подразделение полиции во время митинга на площади Синтагма в центре Афин, полицейские ответили слезоточивым газом, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

В среду в Греции проходит всеобщая забастовка против политики "затягивания поясов". В Афинах на демонстрации вышли более 10 тысяч человек. Забастовка была намечена в связи с голосованием 18 мая в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов, реформу энергетики.

На площади Синтагма появилась группа анархистов в масках, скрывающих лица, с дубинками, камнями и молотками. Они сразу же напали на полицейских, стоящих в оцеплении возле гостиницы "Великобритания".

Полицейские применили слезоточивый газ против хулиганов.

До этого анархисты пытались устроить беспорядки на площади Омония, где собрался один из трёх крупных митингов и началось шествие демонстрантов. Пристроившись в хвост колонны, анархисты начали забрасывать камнями витрины магазинов, разбив их. Они повредили также микроавтобус ERT.