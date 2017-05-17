После взрыва на заводе в Польше два человека находятся под завалами

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Два человека находятся под завалами после взрыва на предприятии по производству пороха в Польше, сообщает Польское телевидение.

Ранее сообщалось, что в среду утром шесть человек получили ранения в результате взрыва на заводе по производству пороха в Монколне в Нижней Силезии.

"Два человека находятся под обломками. В настоящее время на месте работает несколько бригад спасателей. Скоро на место происшествия должна прибыть специальная техника для разбора завалов", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, взрыв произошел около 10.00 по местному времени (11.00 мск). По данным спасательной службы Вроцлава, пострадавшие при взрыве — работники завода, а также "другие лица".